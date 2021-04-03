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    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü

    Türkiye genelinde bahar havaları yaşarken Şırnak’ın Uludere ilçesine kar yağdı. Beyaza örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 11:08
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    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü

    Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.

    Bahar aylarında etkisini sürdüren kar çiçeklere zarar verirken, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar araçlarla seyir halinde iken zor anlar yaşadı.

    KIŞ DEVAM EDİYOR

     

    Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

    Nisan ayında yeniden beyaza bürünen kentteki karla kaplanan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

    Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü #1

    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü #2

    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü #3

    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü #4

    Şırnak, Nisan ayında beyaza büründü #5

     

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