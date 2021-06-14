Şırnak terörden temizlendi, sporcular bisiklet sürdü

Şırnak’ta Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcular, huzurun sağlandığı dağlarda bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından içeride ve dışarıda yapılan operasyonlar, huzur ortamı oluşturmaya devam ediyor.

Terörün kökünü kazıyan Mehmetçik, vatandaşlara huzurlu bir ortam temin ediyor.

Şırnak'ta yürütülen operasyonlar sonucu sağlanan huzur ortamı, kentte olumlu yansımaya devam ediyor.

Bu kapsamda kentte, Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası düzenlendi.

Turnuva, kente 120 kilometre uzaklıkta bulunan Beytüşşebap ilçesinde son buldu.

SPORCULAR ŞIRNAK'A HAYRAN KALDI

14 farklı ilden gelen 250 bisikletçi Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak, D-400 karayolunu kullanıp 120 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap ilçesine ulaştı.

4 gün boyunca pedal çevirip, yolda kamplar kurup, mola veren sporcuların yolculuğu, Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap'ta son buldu.

Adana, Mersin, İstanbul, Hakkari, Van ve daha birçok ilden gelen sporcular Şırnak'ın doğasına hayran kaldı.

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"HUZUR İÇİNDE PEDAL ÇEVİRİYORUZ"

Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali ile yüzlerce sporcuyu ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçede sportif alanında büyük çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Başkan Aşan, "İlimizde startı verilen Şeh-i Nuh Bisiklet Festivali ilçemizde son buluyor. Sporcularımızla beraberiz, onlarla beraber huzur için pedal çeviriyoruz. İlçemiz sadece yayla değil sporla da anılacak hale gelen bir ilçe olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.





"HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUM"

Ömer Erkan isimli bir sporcu ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, bütün sporseverleri Şırnak’a davet etti.

Erkan, "Hobi olarak bu işi yapıyorum. 80 kilometre yol katettim. Çok güzel bir etkinlik, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.





"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Adıyaman'dan gelen Fadıl Atik de Şırnak dağlarında pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Herkese bu sporu öneriyorum. Hayalimdeki gibi çıktı. Şırnak halkı çok misafirperver, çok mutlu oldum.

Şırnak'ta harika bir ortamı var. Bunu gelin görün korkulacak hiçbir şey yo.k" şeklinde konuştu.



