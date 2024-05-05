İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak, kentteki hayatı olumsuz etkiledi ve hasara yol açtı.
Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı.
Sel suyunun yükselmesi ile kurtulmaya çalışırken sürücünün elindeki silecekle camı temizlemesi ise kameraya yansıdı.
Su seviyesi yükselse de sürücü kurtulmayı başardı
Sel sırasında bir gelin arabası suların ortasında kalırken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte sürücü aracıyla ilerleyip kurtulmaya çalıştı.
Yağış 20 dakika sürdü
Cizre'de yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış