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Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabası sel sularının ortasında kaldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabası sel sularının ortasında kaldı Sağanak yağış dün Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili oldu. Bir düğün arabası da hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışın ortasında kalarak mücadele verdi.