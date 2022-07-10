Şırnaklı çocukların bayramda rafting heyecanı

Kurban Bayramı'nda Habur Çayı'ndaki sularda dernek sporcuları çocuklarla birlikte rafting yaptı. Çocuklar çifte bayram yaşarken çok eğlendiklerini belirtti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki çocuklar çifte bayram yaşadı.

İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği sporcuları, Kurban Bayramı'nda çocukları rafting botuna bindirdi ve çocuklarla kilometrelerce rafting yaptı.

Kato Dağı eteklerinden beslenen Habur Çayı'ndaki buz gibi sularda rafting yaparak antrenman gerçekleştiren sporcular, bayramda çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Çocuklarla beraber rafting yapma heyecanı yaşadık"



Kulüp Başkanı Serdar Gökçe, "Yıllardır ilçemizde faaliyetlerimiz var. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’nın talimatlarıyla ilçemizde günlerdir turlar düzenliyoruz.

İlçemize bağlı Başaran Köyünde bayramda çocuklarla beraber rafting yapma heyecanı yaşadık. Çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Çok eğlendiler

İHA'nın haberine göre; Efe Alperen Gökçe ise bayramın birinci gününde sporcu ağabeylerinin kendilerini bota bindirdiğini, çok eğlendiklerini ifade etti.

"Bayram vesilesiyleçocuklarla beraber olduk, çok güzel vakit geçirdik"



Sporcu Mehmet Gükçe de, "Kurban Bayramı'nda çocuklarla güzel bir vakit geçirmek istedik. Hep bu derede antrenmanlar yapıyoruz. Bugün bayram vesilesiyle çocuklarla beraber olduk. Çok güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.



