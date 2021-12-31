Şırnaklılar Tıvorlu İsmail konseriyle eğlendi

Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda düzenlenen etkinlikte internet fenomeni Tıvorlu İsmail konser verdi, halaylar çekildi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde yeni açılan kapalı yüzme havuzunda Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

TIVORLU İSMAİL COŞTURDU

Tıvorlu İsmail’in konser verdiği etkinlikte halaylar çekildi.

Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, polis ve askerler de etkinliğe katıldı.

Tıvorlu İsmail’in Türkçe, Kürtçe ve Karadeniz yöresine ait şarkılar seslendirildiği etkinlikte öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle çiğ köfte yoğurup misafirlere ikram etti.

"GECEMİZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Huzurun gelişiyle beraber güzel aktivitelerimiz olacak. Halaylar çekildi, Tıvorlu İsmail sahne aldı. Gecemiz çok güzel geçti.’’ dedi.

"BURASI ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ"

Belediye Başkanı Habip Aşan da öğrencilerle davul zurna eşliğinde halay çekerek, "Bizler çok mutluyuz. Burası çok büyük acılar çekti. Gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz." diye konuştu.

































