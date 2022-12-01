Kış mevsimi, 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde yüzünü gösterdi. Kasım ayında başlayan kar yağışı şimdiden 1 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri de çalışmalara erken başladı.

Şırnak'a mevsimin ilk karı yağdı.

Her yıl kar yağışından olumsuz etkilenen bölgede, kış mevsiminin sert geçeceği belli oldu.

Ekipler harekete geçti

Henüz kasım ayında 1 metreye ulaşan kar, karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi.

Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Tuzluca ve Toptepe köylerinin yollarını açmak için ekiplerin karla mücadelesi 2 gündür sürüyor.

Karla mücadele 6 ay sürecek

Çığ riski olan bölgelerde ise nöbetleşe çalışan ekipler, 6 ay boyunca Beytüşşebap ve köylerinde karla mücadele etmeye devam edecek.

İHA'nın aktarımına göre; iş makinesi operatörü Şehmus Cin, Beytüşşebap’ta ilk karla mücadelesine başladıklarını söyledi.

Şırnak’ta 1 metre karla mücadele sürüyor VİDEO



"Hiçbir eksiğimiz yok"

Yüksek rakımlı bir yayla olduğu için 5 ay boyunca karla mücadele edeceklerini aktaran Cin, "Vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraştıkları için yüksek bölgelerde kalıyorlar. Onlara yol açmak görevimiz. Yıllardır bu işteyim. Allah razı olsun herkes bize yardımcı oluyor. Hiçbir eksiğimiz yok, ekip olarak karla mücadeleye hazırız." dedi.