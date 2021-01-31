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- Şırnak'ta bellerine halat bağlayarak çatıdaki karları temizlediler
Şırnak'ta bellerine halat bağlayarak çatıdaki karları temizlediler
Bellerine halat bağlayıp, tehlikeye rağmen çatılara çıkan ev sahipleri, biriken karları düşürerek, zeminde topluyor.
- DHA
- 31.01.2021 - 08:58
- Güncelleme : 31.01.2021 - 09:04
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, evlerin çatılarında biriken tonlarca kar birikintileri tehlike oluşturuyor.
İlçe genelinde biriken kar yığınları önceki gün Beytüşşebap Belediyesi ile karayolları ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ilçe sakinleri ise evlerinin çatılarında kar temizliğine başladı.
İPİN UCUNDA KAR TEMİZLEDİLER
İlçe sakinleri, çatılarında biriken yoğun karı temizleme çalışmalarını bellerine bağladıkları ip desteğiyle yaptıkları gözlendi.