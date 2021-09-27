Şırnak'ta düğünlerde araç konvoyu yerine at geleneği devam ediyor

Bölgenin örf ve adetlerine göre, uzun konvoylar yerine gelin ve beraberindekiler süslenen atlara bindirilip düğün evine götürülüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşlar geleneklerini sürdürmeye devam ediyor.

Düğünlerde araç konvoyları yerine eski dönemlerde yapıldığı gibi gelin, süslenen ata bindirilerek, önde şarkı söyleyen erkekler eşliğinde evine götürülüyor.

Örf ve adetlerini yaşayan yöre halkı, sonraki neslin de yaşatması için her düğünde aynı adeti uyguluyor.

Kültürel miraslarına sahip çıkan vatandaşlar, binlerce yıllık geçmişlerinin kaybolmasına izin vermiyor.

"ŞU AN BİRAZ AZALDI AMA BİZ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Damadın dayısı Hesam Babat, ''Bu bizim yöresel gelenek göreneklerimizde gelin ve damadı ata bindirip götürmek var. Ezelden beri devam ediyor, devam edecektir inşallah şu an biraz azaldı ama biz devam ettiriyoruz. Kaybolmasını istemiyoruz. Gelin evinde önce nişanımızı yaptık, takılarımızı taktık ondan sonra gelinimizi ve damadımızı ata bindirdik, örf adetlerimize göre önden erkek kısmı olarak arkadan kadın kısmı olarak yaya bir şekilde damat evine getirdik." dedi.





"BİNLERCE YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR"

Yöresel kıyafetlerin de giyildiğini söyleyen Babat, "Bu arada örf ve adetlerimize göre şarkılar söyledik, gelinimizi damat evine bıraktık, düğünümüz akşama kadar devam etti. Bu gelenek göreneklerin binlerce yıllık bir geçmişi var. Mezopotamya genelinde var olan bir gelenek. İnşallah kaybolmayacak, bizim çocuklarımız torunlarımız da devam ettirecektir. Erkekler şal şapık dediğimiz kadınlar da kıras fistan ya da gıras kurtek dediğimiz yöresel kıyafetler giyiniyor." şeklinde konuştu.





GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

At üzerinde damat evine getirilen gelin ve damat kapı önünde attan indirilerek eve alınırken, düğün gece geç saatlere kadar sürdü.



