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    Şırnak'ta düzenlenen geziyle Gabar'ın tarihi keşfedildi

    Bir araya gelen 50 doğasever, Gabar dağının tarihi güzelliklerini keşfederek Finik Kalesi ile Feqiye Teyran Medresesi'ni gezdi.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 15:28
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    Şırnak'ta düzenlenen geziyle Gabar'ın tarihi keşfedildi

    Geçtiğimiz yıllarda terörle anılan bölgelerde şimdilerde huzurun hakim olması, bölgedeki turizmin de artmasına neden oldu.

    Şırnak'ta da terörden arındırılan bölgeler, turistlerin akınına uğruyor.

    Kentteki tarihi güzellikleri keşfetmek isteyen 50 kişilik grup, tarihi mekanları gezdi.

    Kışın son günlerinde güneşli havayı değerlendiren doğaseverler, tarihi, milattan önce 4 bin yıllarına dayanan Finik Kalesi'ni, tasavvuf halk edebiyatçısı Feqiye Teyran'ın kurduğu ilk medreseyi ve Timur'un Pençeleri'ni ziyaret etti.

    HALAY VE TÜRKÜLERLE 15 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

    Finik Kalesi'ndeki ören yerleri, obrukları, su kanalları ve mağaralarla tarihin derinliklerine yolculuk yapan doğaseverler, 15 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşünün ardından günün yorgunluğunu ise halay çekip türküler söyleyerek attı. Kentin tarihi yerlerini keşfetmek ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak için yürüyüş yapan grup üyeleri, bol bol fotoğraf çekip gezilerini ölümsüzleştirdi.

    Şırnak ta düzenlenen geziyle Gabar ın tarihi keşfedildi #1

    GABAR DAĞI ETEKLERİNDE GEZDİLER

    Etkinliği düzenleyen Kader Cin, "Şırnak bölgesindeki tarihi yerleri keşfediyoruz. Bugün de Finik Kalesi'ne geldik. Timur’un Pençeleri ile ünlü Finik Kalesi tamamen yıkılmak üzere. Aynı zamanda Feqiyê Teyran türbesi de yıkılmak üzere. Burası turizm açısından güzel bir konuma sahip. Biz bugün buraya 50 katılımcı olarak geldik. Farklı yerlere de gidiyoruz. Turizm açısından Şırnak güzel bir bölge. Şu an Gabar Dağı eteklerindeyiz." dedi.

    Şırnak ta düzenlenen geziyle Gabar ın tarihi keşfedildi #2

    KARIŞ KARIŞ KEŞFETTİLER

    Etkinliğe Silopi'den katılan ve 4 yıldır Şırnak'ta görev yapan öğretmen Rıdvan Akelma, "Güzel bir organizasyon var. İlk başta Finik Kalesi'ne geldik. Orada güzel bir kahvaltı yaptık. Çayımızı içtik. Daha sonra yukarı doğru, Timur'un Pençeleri diye anılan yerden geçtik. Aşağıda mağaralar vardı. Orada biraz dinlendik. Bazı arkadaşlarımız halay çekti. Şu an gezmeye devam ediyoruz. Çok uzun bir yolumuz var merakla bekliyoruz" dedi.

    Şırnak ta düzenlenen geziyle Gabar ın tarihi keşfedildi #3

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