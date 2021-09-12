Şırnak'ta damada 373 bin geline ise 1 kilo altın takıldı

Şırnak'ta damada 373 bin geline ise 1 kilo altın takıldı

Kato Dağı Boğazöğren köyünde düzenlenen düğünde, geline 1 kilo altın damada ise 373 bin lira para takıldı. 2 gün 2 gece süren düğün eğlenceli anlara sahne olurken, düğünde Türk bayrağı açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde, PKK'nın kökünü kazıdı.

Doğu'daki birçok bölgeyi PKK'dan kurtaran Mehmetçik sayesinde, köylere huzur geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazöğren köyünde ise bir çift Türk bayrağı açarak nikah kıydı.

Bölgenin huzura kavuşması orada yaşayan vatandaşları sevindirirken, Türk bayrağının gölgesinde yapılan düğün 2 gün 2 gece sürdü.

GELİNE 1 KİLO ALTIN TAKILDI

Düğüne ülkenin dört bir yanından davetliler katılırken, yurt dışından gelenler oldu. Damada 373 bin lira para, geline ise 1 kiloya yakın altın takıldı. Kardeşinin düğününde konuşan Ağit Aydemir, katılımcılara teşekkür etti.

Şırnak'ta evlenen çifte 1 kilo altın takıldı VİDEO

"TERÖRİSTLERİN HUZUR BIRAKMADIĞI BÖLGEDE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ ALTINDA DÜĞÜN YAPIYORUZ"

Aydemir, "Ülkemizin birçok bölgesinden gelen misafirlerimiz var. Kato Dağı eteklerinde kanaat önderi Ebubekir Aydemir’in oğlunun düğünü.

Avrupa’dan, Belçika’dan, Almanya’dan birçok davetlimiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Damada 373 bin lira para takıldı.

Geline ise 1 kiloya yakın altın. Bir zamanlar teröristlerin huzur bırakmadığı bölgede şu an ay yıldızlı bayrak altında düğünlerimizi huzur içinde yapıyoruz.

Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.