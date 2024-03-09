Şırnak'ta görkemli köprü açılışı! Halaylarla kutladılar Cizre'de yapılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışında büyük coşku yaşandı. Daha önce terör belasıyla anılan gölgede açılışa katılan binlerce kişi köprünün açılmasını canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.

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İHA

Bir dönem PKK terör örgütünün hain eylemleri ile anılan birçok bölge artık çok farklı.

Doğu Anadolu Bölgesi, terör belasından kurtulduktan sonra tabiatı, zenginliği ve kültürüyle ön plana çıkmaya başlıyor.

Bölgenin sıcak kanlı insanlarının konforu ise yapılan yatırımlarla yükseliyor.

Bu kapsamda Şırnak’ın Cizre ilçesindeinşa edilen İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

10 bin kişilik coşkulu açılış

Cizre’de 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışına binlerce kişi katıldı.

Yaklaşık on bin kişinin katıldığı tahmin edilen tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Canlı müzik, halay eğlence

Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi.

Eğlence geç saatlere kadar sürdü

Yapılan konuşmalara müteakiben İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı dualar eşliğinde kesilen kurdele ve muhteşem havai fişek gösterisi ile gerçekleştirildi.

Açılışa katılan binlerce kişi Köprü manzarası eşliğinde patlayan havai fişek şölenini telefonları ile çekerek kayıt altına aldı.

Havai fişek gösterisinin ardından vatandaşlar canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar halay çekerek doyasıya eğlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)