Şırnak'ta hasta olan iki kardeşe diğer kardeşleri umut oldu

Şırnak'ta hasta olan iki kardeşe diğer kardeşleri umut oldu

Şırnak'ta 7 kardeşten Nergis Turay'a aplastik anemi, Melike'ye ise lösemi teşhisi konuldu. İki kardeşin umudu diğer kardeşleri olurken, kemoterapi gören kardeşlere kasım ayı sonunda nakil yapılacak.

Şırnak'ta yaşayan ve 7 kardeş olan Turay Ailesi, 'aplastik anemi' ve lösemi ile mücadele ediyor.

7 kardeşten Nergis Turay'a 9 yıl önce Ege Üniversitesi’nde 'aplastik anemi' tanısı konuldu.

Turay tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, ailesine ise test yapıldı.

Turay'a ilik vermek için aile test olurken, Melike'nin de lösemi hastası olduğu ortaya çıktı.

Lösemi hastası olduğu öğrenilen Melike, hastanede tedavi altına alındı.

İKİ KARDEŞE DİĞER KARDEŞLERİ UMUT OLDU

Yapılan testlerde Mevlüt'ün iliğinin Nergis'e, Muhammet'in iliğinin Melike'ye uyumlu olduğu belirlendi.

Kemoterapi tedavisi gören iki kardeşten Melike'ye, kasım ayı sonunda nakil yapılacak. Nergis ise yaralarının iyileşmesi ardından operasyona alınacak.

"YARALARIMIN İYİLEŞMESİ İÇİN NAKİL OLMAM GEREKİYOR"

Nergis Turay, 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde tanı konulduğunu anlatarak, "Nakil olmam gerekiyordu. Vücudumda yaralar var, iyileşmiyor. Nakil olmazsam iyileşmesi yok. Yaralar kapansa bile yarın ya da 1 yıl sonra tekrar bu yaralar açılacak. Bu yaraların iyileşmesi için nakil olmam gerekiyor.

Nakil olmam için de destek gerekiyor. Çünkü memleketimizden buraya geldik. 23 yaşında erkek kardeşim Mevlüt bana donör olacak. Kendimizi hazır hissediyoruz; ama doktorlar yaralarımın kapanmasını bekliyor.

Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Çok zor durumdayız. İnşallah kardeşimden yapılacak nakil ile sağlığıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Şırnak'ta hasta olan iki kardeşe diğer kardeşleri umut oldu VİDEO

"13 YAŞINDAKİ KARDEŞİM BANA İLİK VERECEK"

Doğuştan işitme engelli olan Melike Turay, ablasına yapılacak nakil ile ilgili hastanede test yapılırken hastalığının ortaya çıktığını anlatarak, "Kemoterapi alıyorum. 13 yaşındaki kardeşim bana ilik verecek.

Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bunu atlatırsam istediğim mesleği seçip sonradan yurt dışına gitmek istiyorum" diye konuştu.

"AİLEDE SADECE BEN ÇALIŞIYORUM"

Ablası Nergis’e ilik verecek olan Mevlüt Turay, ablasının ve kardeşinin sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi. Mevlüt Turay, "Şırnak’tan ablamın tedavisi için geldik. Ablama ilik vereceğim.

Ailede çalışan bir ben varım. Aileme bakıyorum. Ablam ve kardeşimin sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Muhammet Turay ise "Melike ablama döner olacağım. Ona ilik vereceğim. Onun kahramanı olacağım. Her ikisinin de sağlığına kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.