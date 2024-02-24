İHA
Hint şebeklerinin eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü.
Ekipler yasa dışı yollardan yurda sokulan hayvanalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların son adresi ise Şırnak oldu.
4 Hint şebeği tespit edildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, beslenmesi yasak olan ve yasa dışı yollar ile yurda sokulduğu 4 Hint şebeği tespit edildi.
Hint şebeği maymunu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı.
Sağlık kontrolleri yapıldı
Teslim alındıktan sonra ekipler tarafından gerekli sağlık kontrolünden geçirilen maymunlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.
İlgi gördü
Sağlık kontrolleri yapılırken muzla beslenen maymunlar keyifli anları sosyal medyada ilgiyle karşılandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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