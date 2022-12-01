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    Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu

    Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapadı. Yol açma çalışmaları devam ederken, kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
    • 01.12.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:31
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    Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu

    Türkiye genelinde kış sinyalleri kendisini gösteriyor.

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kara teslim oldu.

    İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kerkül köyü yolu kardan dolayı kapandı.

    Çalışmalar sürüyor

    Ekiplerin 3 bin rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Kar kalınlığı 2 metre

    Mevsimin bugün ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

    Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri, yolları açmak için seferber oldu.

    Şırnak ta kar kalınlığı 2 metre oldu #1

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