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- Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapadı. Yol açma çalışmaları devam ederken, kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
- 01.12.2022 - 17:22
- Güncelleme : 01.12.2022 - 17:31
Türkiye genelinde kış sinyalleri kendisini gösteriyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kara teslim oldu.
İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kerkül köyü yolu kardan dolayı kapandı.
Çalışmalar sürüyor
Ekiplerin 3 bin rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Kar kalınlığı 2 metre
Mevsimin bugün ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.
Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri, yolları açmak için seferber oldu.