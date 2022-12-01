Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapadı. Yol açma çalışmaları devam ederken, kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Türkiye genelinde kış sinyalleri kendisini gösteriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kara teslim oldu.

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kerkül köyü yolu kardan dolayı kapandı.

Çalışmalar sürüyor

Ekiplerin 3 bin rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı 2 metre

Mevsimin bugün ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri, yolları açmak için seferber oldu.