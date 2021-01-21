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    Şırnak'ta kardan tünel yapıp, çay içtiler

    Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkisini gösteren yağışın ardından biriken kar yığınlarıyla tünel yapıldı. 'Kar tüneli'nde çay içen bölge halkı, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 09:52
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    Şırnak'ta kardan tünel yapıp, çay içtiler

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar kanlığının 1,5 metreyi bulduğu merkezde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

    VAKİT GEÇİRİP, EĞLENDİLER

    Bazı esnaflar da biriken kar yığınlarından bacası olan bir tünel yapıp, içerisinde ateş yakarak çay demledi.

    Recep Bal, kar yağışı nedeniyle işlerinin olmadığını, eğlence için yaptıkları tünelde çay içerek hem vakit geçirdiklerini hem de eğlendiklerini söyledi.

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    KARDAN ADAM YERİNE KARDAN AT

    Yoğun kar yağışının ardından çocuklar da soluğu sokakta alıp saatlerce kar topu oynarken, Hekim Aykut da çocuklarının kendisinden yapmasını istediği kardan adam yerine kardan at heykeli yaptı.

    Kardan at, ilçe halkının ilgisini çekerken Hekim Aykut, değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptığını söyledi.

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