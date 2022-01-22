Şırnak'ta karnelerini alan öğrenciler, polislerle kartopu oynadı

Şırnak'ta yarıyıl tatiline çıkan ve karnelerini alan öğrenciler, polislerle karın tadını çıkardı. Huzur ve güvenin adresi haline gelen kentte, polisler ve öğrenciler kartopu oynadı.

Koronavirüsün dünyayı sarmasının ardından başlayan aşılama çalışmaları, çocukları yeniden okullarına döndürdü.

Öğretmenlerin aşılamaya destek vermesi ile ilk yarıyı okullarında karne sevinci alarak kapatan çocuklar, ikinci yarıyıl için dinlemeye başladı.

Şırnak'ta karnelerini alan öğrenciler ise polisler birlikte karın tadını çıkardı. Yoğun kar yağışı altında olan Şırnak'ta öğrenciler hem kartopu savaşı yaptı hem de kayarak eğlendi.

Çocukların ve polislerin o anları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

ŞIRNAK'TA KARNE HEYECANI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde huzurun merkezi haline gelen Şırnak'ta karneler, artık daha keyifli ve heyecanlı bir ortamda dağıtılıyor.

Karnesini alan ve yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, onları her an koruyan ve yalnız bırakmayan polis ağabeyleri ile karın keyfini sürdü.

"KARNELER ALINDIĞINA GÖRE TATİL BAŞLASIN"

Polisler ve öğrencilerin kartopu savaşı ve karda kaydıkları anlar, neşeli görüntüler oluşturdu.

O anları Twitter hesabından paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü fotoğrafın altında, "Karneler alındığına göre tatil başlasın" notunu düştü.