Şırnak’ta kış öncesi meyveler kurutulup, salçalar yapıldı

Kışı sert geçen Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar kışlık gıdaları hazırlayıp stokluyor.

Kış mevsiminin yaklaşık 5 ay sürdüğü Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, kışlık yiyecek hazırlığına ilkbaharda başlıyor.

İlkbaharda dağdaki şifalı bitkileri toplayıp bidonlarda saklayan vatandaşlar, sonbahar aylarında ise erik, elma, üzüm, kekik, bıttım, domates salçası, ayvaları damlarda kurutuyor.

Her şeyi doğal üreten yöre halkı, ürettikleri ürünlerin aynı zamanda satışını da yapıyor.

Serin yerlerde muhafaza ediliyor

İlçeye bağlı köylerde damlarda meyveler kurutulduktan sonra kışın sofralarda yerini alması için serin yerlerde muhafaza ediliyor.

Bal satıcısı Metin Ataman, organik balın yanı sıra propolis, kekik, kurutulmuş elma, armut, üzüm, ayva, kekik, nane, domates salçası, pekmez, doğal karışımlar, kurutulmuş patlıcan ve daha birçok doğal meyve ve sebzenin satışını yaptığını belirtti.

İlçenin şifalı pancarı meşhur

Yurdun dört bir yanına satış yapan Ataman, ilçenin şifalı pancarının da olduğunu söyledi.

"Birçok aile geçimini bununla sağlıyor"

Ataman, "İlçemizde her şey organik, fabrika ve zararlı duman olmadığı için burada yıllardan beri organik ürünler üretiliyor. Balımız organik, onun yanı sıra birçok meyve ve sebzeyi kurutup muhafaza ediyoruz. Üreticilerimiz hazırlıyor, biz de burada satıyoruz. Doğal karışımlar ve birçok hastalığa iyi gelen dağlarda yetişen hengedan otu var. Kuru üzüm, pekmez, elma, armut ve daha birçok şeyi alıyoruz ve satıyoruz. Birçok aile geçimini bununla sağlıyor." dedi.