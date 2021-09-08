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    Şırnak'ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti

    Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu. Elma bahçesindeki ağaçlar yükünü kaldıramayınca dalları kırıldı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:11
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    Şırnak'ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti

    Ülkenin dört bir yanında kuraklığın etkisi devam ederken, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki köylerde bir an önce son baharın gelmesini bekleyen üreticiler, tonlarca elmanın toplanması için gün sayıyor.

    İlçeye bağlı Pirinçli ve Kavaklı köylerindeki elma bahçeleri, son yılların en iyi verimini verdi.

    KIRILAN DALLAR ELMALARIN ÇÖPE GİTMESİNE NEDEN OLUYOR

    Tonlarca elmanın toplatılması için gün sayan köylüler, ağırlığını kaldıramayan dalların kırılmaması için iplerle dalları destekliyor. Elmaların veriminden dolayı kırılan dallar ise tonlarca elmanın olgunlaşmadan çöpe gitmesine neden oluyor.

    Şırnak'ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti VİDEO


    Şırnak ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti #1

    "AĞIRLIĞINI KALDIRAMADIĞI İÇİN DALLAR KIRILIYOR"

    Süleyman Özdemir isimli vatandaşın elma bahçesi, son yılların en güzel verimini verdi. Özdemir’in oğlu Bayram Özdemir, bahçede gün boyu çalıştığını söyledi.  "İlk defa bu kadar elma yetişti. Yarısını satacağız, yarısını da kendimize ayıracağız. Ağırlığını kaldıramadığı için dallar kırılıyor.’’ dedi.

    Şırnak ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti #2

    "ELMA TOPLUYORUZ"

    Ceyda Özdemir isimli çocuk ise kuzenine yardım ederek elma topladığını söyledi. Ceyda Özdemir, "Hakkari’den geldim, gelirken bu kadar elma yetiştiğini görünce mutlu oldum. Şimdi sürekli buralarda dolaşıyoruz. Elma topluyoruz." diye konuştu.

    Şırnak ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti #3

    Şırnak ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti #4

    Şırnak ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti #5

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