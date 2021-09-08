Kuraklığın uğramadığı köylerdeki bahçeler meyvelerle doldu. Elma bahçesindeki ağaçlar yükünü kaldıramayınca dalları kırıldı.

Ülkenin dört bir yanında kuraklığın etkisi devam ederken, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki köylerde bir an önce son baharın gelmesini bekleyen üreticiler, tonlarca elmanın toplanması için gün sayıyor.

İlçeye bağlı Pirinçli ve Kavaklı köylerindeki elma bahçeleri, son yılların en iyi verimini verdi.

KIRILAN DALLAR ELMALARIN ÇÖPE GİTMESİNE NEDEN OLUYOR

Tonlarca elmanın toplatılması için gün sayan köylüler, ağırlığını kaldıramayan dalların kırılmaması için iplerle dalları destekliyor. Elmaların veriminden dolayı kırılan dallar ise tonlarca elmanın olgunlaşmadan çöpe gitmesine neden oluyor.

Şırnak'ta kuraklık olmayınca tonlarca elma yetişti VİDEO









"AĞIRLIĞINI KALDIRAMADIĞI İÇİN DALLAR KIRILIYOR"

Süleyman Özdemir isimli vatandaşın elma bahçesi, son yılların en güzel verimini verdi. Özdemir’in oğlu Bayram Özdemir, bahçede gün boyu çalıştığını söyledi. "İlk defa bu kadar elma yetişti. Yarısını satacağız, yarısını da kendimize ayıracağız. Ağırlığını kaldıramadığı için dallar kırılıyor.’’ dedi.





"ELMA TOPLUYORUZ"

Ceyda Özdemir isimli çocuk ise kuzenine yardım ederek elma topladığını söyledi. Ceyda Özdemir, "Hakkari’den geldim, gelirken bu kadar elma yetiştiğini görünce mutlu oldum. Şimdi sürekli buralarda dolaşıyoruz. Elma topluyoruz." diye konuştu.



