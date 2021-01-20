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- Şırnak'ta polisler araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
Şırnak'ta polisler araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
Polis ekiplerinin caddeyi kürekle temizlediğini gören sürücüler önce şaşırdı, ardından da takdir etti.
- AA
- 20.01.2021 - 14:32
- Güncelleme : 20.01.2021 - 14:35
Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisi süren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde önlemler alındı.
Bu kapsamda Yeni Mahalle Kavşağı'nda trafik polisleri, araçlara zincir ve kar lastiği uygulaması gerçekleştirdi.
KÜREKLERLE CADDE TEMİZLENDİ
Trafik ışıklarında hareket eden araçların caddede biriken kar nedeniyle kaydığını gören polis, küreklerle caddeyi kardan temizledi.
Polislerin bu hareketi sürücüleri şaşırtırken, takdirle karşılandı.