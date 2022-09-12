Petrol
94.14
1.40%
Euro
18.4365
0.66%
Dolar
18.2259
-0.05%
Altın
1.011
0.41%
Borsa
3649
3.63%
Bitcoin
411.957
3.90%
BTXN Coin
6.89
2.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Şırnak'ta su samuru görüldü

    Şırnak'ın Cudi Dağı eteğinde bulunan İkizce Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.
    • 12.09.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 21:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta su samuru görüldü

    Şırnak’ta su samurunun İkizce Deresi'nde avlanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği görüldü.

    Gözden kayboldu

    İHA'nın haberine göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, daha sonra İkizce Deresi'ne girerek gözden kayboldu.

    Şırnak'ta su samuru görüldü VİDEO

    Şırnak ta su samuru görüldü #1

    Şırnak ta su samuru görüldü #2


    Türkiye'ye dev yatırımlar yapan firmaya ortak ol!
    Advertorial

    Türkiye'ye dev yatırımlar yapan firmaya ortak ol!

    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an
    Futbol

    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an

    BM: Sri Lanka'da gıda krizi muhtemelen daha kötüye gidecek
    Dünya

    BM: Sri Lanka'da gıda krizi muhtemelen daha kötüye gidecek

    Görüş Bildir