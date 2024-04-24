Şırnak'ta terörden temizlenen dağlar şifa dağıtıyor Mehmetçik'in temizlediği Şırnak'ın dağlarında şifalı bitkiler, vatandaşlara derman oluyor. Şimdilerde rahatça dağlarda gezen vatandaşlar, bu bitkileri toplama imkanına sahip.

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İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı dağlarda bahar aylarında yetişen endemik bitkiler, şifa dağıtıyor.

Bölge halkı tarafından hastalıklar için kullanılan Hengedan, bik ve ment otlarının yanı sıra, çevr, luşk, kenger, heliz, alilo ve daha birçok bitki, vatandaşlar tarafından tek tek toplanıyor.

Mehmetçik'in terörden temizlediği dağlara rahatlıkla çıkan vatandaşlar, günlerce topladıkları bitkileri at sırtında köylerine getiriyor.

Zorlu yolculuk 2 gün sürerken, 6 kilometre boyunca atların sırtında dağa çıkan köylüler, kamp kurup geceyi dağlarda geçiriyor.

Kimi satıyor kimi kendisi kullanıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla bitkileri toplamaya başlayan köylüler, kilolarca otu toplayıp at sırtına yükleyerek köylerine getiriyor.

Kimi topladığı bitkileri satarken, kimisi de kış aylarında tüketmek için saklıyor. İlkbahar aylarında yalnızca 20 gün ömrü olan bu bitkileri toplama mesaisi günlerce devam ediyor.

"Kanser ilacı olarak kullanılıyor"

Dağlarda şifalı otları toplayan Servet Ermağan, topladıkları bitkileri guatr ve kanser tedavisinde kullandıklarını söyledi. Ermağan, "Sabah yola çıktık, 6 kilometre yol geldik. Burada pancarları toplayıp evimize götürüyoruz. Bu bitkiler guatr ve kanser ilacı olarak kullanılıyor.'' dedi.

Caner Gükçe isimli genç ise "Günler önce buraya çıkıyoruz. Dün kamp kurduk, uyuduk, sabah pancar topladık. Her sene olduğu gibi bu yıl da geldik. Kimisi topladıklarını satıyor, kimisi ilaç olarak götürüyor.'' diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)