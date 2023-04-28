Şırnak'ta terörden temizlenen köye dönüş sürüyor

AA

TSK'nın terörle mücadeledeki başarısı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Akduman köyü sakinleri, 1990'lı yıllarda terör saldırıları nedeniyle boşaltmak zorunda kaldıkları köylerine dönerek, yeni evler inşa etti.

Son 4 yıldır yaklaşık 25 aile köyde evlerini yeniden yaparak, yılın yaklaşık 8 ayını köyde geçirmeye başladı.

Yol ve altyapı hizmetlerini Hilal ve Şenoba belde belediyelerinden alan köy sakinleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak, Hakkari, Uludere'deki evlerinde kalıyor.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, beldeden 15 kilometre uzaklıktaki Akduman köyünde son 4 yıl içerisinde köylülerin yeniden ev yaptığını söyledi.

Kışın bitmesiyle yaklaşık 25 ailenin köyde bağ ve bahçelerini düzenlediğini ve hayvan yetiştirdiğini belirten Benek, şunları söyledi:

Köylüler ihtiyaçları olduğunda bize başvuruyor. Biz de onlara hizmet veriyoruz. Güvenlik açısından herhangi bir problem yok. Bölgemiz çok güvenli ve huzurlu. Devletimizden çok memnunuz.