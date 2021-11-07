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    Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı

    Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarda kar etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar, çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.
    • İHA
    • 07.11.2021 - 16:32
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    Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı

    Sonbaharın son ayını yaşadığımız şu günlerde, bazı illerde güneşli hava etkisini gösterirken bazı illerde ise kar yağışı hakim oluyor.

    Mersin ve Kuşadası'nda vatandaşlar denize girerken, Şırnak'ta ise yüksek kesimlere kar yağdı.

    Şırnak Kel Memet ve Tanin Dağları beyaz örtüyle kaplandı.

    ALÇAK KESİMLERDE SONBAHAR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

    Kilometrelerce uzaklıktan görülen dağ zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

    Alçak kesimli bölgelerde sonbahar havası yaşanırken, yüksek dağlar beyaz gelinliğini giydi.

    Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı VİDEO

    Şırnak ta yüksek kesimlere kar yağdı #1

    Şırnak ta yüksek kesimlere kar yağdı #2

    Şırnak ta yüksek kesimlere kar yağdı #3

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