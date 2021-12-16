2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda 4 yıldır tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla yaşamını idame ediyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda göçerler, dönüş yolcuğunu tamamladı.

Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla eksi 30 derecede Faraşin Yaylası'nda hayatını sürdürüyor.

Telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz Deresi'nde balık tutarak geçiriyor.

"ŞEHİR HAYATINDA BUNALIYORUM"

Kürtçe konuşan Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum." dedi.

"DOĞAL BESLENDİĞİM İÇİN HİÇ HASTALANMADIM"

Beslenme şekli nedeniyle hiç hastalanmadığına da vurgu yapan Aslan, "Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemler de çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum." dedi.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.

Şırnak'taki adam, 4 yıldır eksi 30 derece olan yaylada yaşıyor VİDEO





