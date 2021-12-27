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    Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler

    Havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluştururken, hem yaz hem de kış ayında çekilen Yeşilöz Deresi göz kamaştırdı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:58
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    Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin Yaylası'nda bulunan Yeşilöz Deresi, yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor.

    MENDERESLERİN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİ

    2 bin 650 rakımlı yaylada yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen menderes görüntüleri, kartpostallık görseller oluşturdu.

    Düz ovası olan yaylanın içinden geçen dere yatağı farklı mevsimlerde görüntülendi.

    Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler

    HER MEVSİM MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

    Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yüksek rakımlı yayla, yaz aylarında göçerler, kış aylarında ise doğa severlere ev sahipliği yapıyor.

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    Şırnak’taki Yeşilöz Deresi nde çekilen görüntüler #7

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