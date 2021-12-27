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- Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler
Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler
Havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluştururken, hem yaz hem de kış ayında çekilen Yeşilöz Deresi göz kamaştırdı.
- İHA
- 27.12.2021 - 10:35
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:58
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin Yaylası'nda bulunan Yeşilöz Deresi, yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor.
MENDERESLERİN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİ
2 bin 650 rakımlı yaylada yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen menderes görüntüleri, kartpostallık görseller oluşturdu.
Düz ovası olan yaylanın içinden geçen dere yatağı farklı mevsimlerde görüntülendi.
Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler
HER MEVSİM MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR
Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yüksek rakımlı yayla, yaz aylarında göçerler, kış aylarında ise doğa severlere ev sahipliği yapıyor.