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Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler

Şırnak’taki Yeşilöz Deresi'nde çekilen görüntüler

Havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluştururken, hem yaz hem de kış ayında çekilen Yeşilöz Deresi göz kamaştırdı.