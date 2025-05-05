Sırrı Süreyya Önder'in ismi Diyarbakır'da caddeye verilecek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede 12 saatlik ölüm riski yüksek bir ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.
SONSUZLUĞA UĞURLANDI
Önder, 4 Mayıs günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma töreni ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ömrünü barış ve demokrasiye adayan Önder'in adı, ölümünden sonra da yaşatılacak.
ÖNDER'İN ADI BİR CADDEYE VERİLECEK
Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.
ÖNERGE KABUL EDİLDİ
Önerge, oy birliği ile kabul edildi.
Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.
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