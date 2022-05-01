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- Sis ve sağanak, Bolu Dağı'nda etkisini gösterdi
Sis ve sağanak, Bolu Dağı'nda etkisini gösterdi
Sürücüler, azalan görüş mesafesi nedeniyle dikkatli ilerledi. Yetkililer, şoförlerden dikkatli olmalarını istedi.
- 01.05.2022 - 10:14
- Güncelleme : 01.05.2022 - 10:16
Bolu Dağı kesiminde, olumsuz hava koşulları etkili oldu.
Sağanak ve sis, otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinde etkisini gösterdi.
Görüş mesafesi azaldı
Ulaşımın etkilendiği diğer noktalar, D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri olarak belirtildi.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığı için sürücüler dikkatli seyretti.
Sürücülere uyarı: Dikkatli olun, kurallara uyun
Karayolları ekipleri, bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
AA'nın haberine göre; güzergahta trafiğin normal seyrinde ilerlediği kaydedildi.