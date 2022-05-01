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    Sis ve sağanak, Bolu Dağı'nda etkisini gösterdi

    Sürücüler, azalan görüş mesafesi nedeniyle dikkatli ilerledi. Yetkililer, şoförlerden dikkatli olmalarını istedi.
    • 01.05.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 10:16
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    Sis ve sağanak, Bolu Dağı'nda etkisini gösterdi

    Bolu Dağı kesiminde, olumsuz hava koşulları etkili oldu.

    Sağanak ve sis, otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinde etkisini gösterdi.

    Görüş mesafesi azaldı

    Ulaşımın etkilendiği diğer noktalar, D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri olarak belirtildi.

    Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığı için sürücüler dikkatli seyretti.

    Sürücülere uyarı: Dikkatli olun, kurallara uyun

    Karayolları ekipleri, bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

    AA'nın haberine göre; güzergahta trafiğin normal seyrinde ilerlediği kaydedildi.

    Sis ve sağanak, Bolu Dağı nda etkisini gösterdi #1

    Sis ve sağanak, Bolu Dağı nda etkisini gösterdi #2

    Sis ve sağanak, Bolu Dağı nda etkisini gösterdi #3

    Sis ve sağanak, Bolu Dağı nda etkisini gösterdi #4

    Sis ve sağanak, Bolu Dağı nda etkisini gösterdi #5


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