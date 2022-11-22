Şişli'de aracının bagajındaki çuvaldan kedi çıkan 2 kişinin cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de aracının bagajındaki çuvallardan 2 kedi çıkan araç sahipleri K.K. ve G.U.'ya 8 bin 92 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, park edilmiş, bagajı açık hafif ticari aracın içerisinde bulunan, ağzı bağlı çuvaldan kedi sesleri geldiğini fark etti.

Motosikletinden inerek duruma müdahale eden Kaya, çuvalların ağzını açıp 1'i yavru 2 kediyi kurtardı. Sürücü, aracın şirket aracı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Motosikletli Yunus Emre Kaya, o sırada cep telefonuyla da kayıt aldı ve çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İnceleme başlatıldı

Görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aracı kullandığı tespit edilen V.Ü. gözaltına alındı. V.Ü., polise aracın kendisine ait olmadığını söyledi.

Araç sahipleri gözaltına alındı

Bunun üzerine polis, araç sahipleri K.K. ve G.U.'yu da gözaltına aldı. 2 şüpheli polise verdiği ifadede, kedileri Çatalca Dahyenice Mahallesi'ndeki çiftlikten alarak araca koyduklarını ve çuvalları araçta unuttuklarını söyledi.

8 bin 92 lira ceza kesildi

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan V.Ü.'yü ifadesinin ardından serbest bırakırken K.K. ve G.U.'ya ise '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 8 bin 92 lira para cezası kesti.





