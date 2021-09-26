Şişli'de polisler, Maçka Demokrasi Parkı'nda atlı denetim yaptı

Şişli'de polisler, Maçka Demokrasi Parkı'nda atlı denetim yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları yoğunluğun çok olduğu bölgeler denetlendi.

İstanbul Şişli'de denetim bu kez alışık olunmayan bir yöntemle gerçekleşti.

Maçka Demokrasi Parkı'nda güvenliğin sağlanması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri atlı denetim yaptı.

EKİPLER KALABALIK BÖLGELERDE DEVRİYE GEZDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde devriye gezdi.

ATLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ekipler vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi göstererek atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların da atları sevdiği gözlemlendi.













