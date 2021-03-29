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    Şişli'de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında ekipler, Şişli'deki toplu ulaşım araçlarına denetim gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:25
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    Şişli'de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı

    Ülke genelinde koronavirüs denetimleri sürüyor.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde otobüs, taksi ve minibüsleri denetledi.

    SÜRÜCÜLERİN GBT'SİNE BAKILDI

    Yapılan denetimlerde, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.

    Şişli de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı #1

    Şişli de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı #2

    Şişli de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı #3

    Şişli de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı #4

    Şişli de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı #5

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