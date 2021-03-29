Şişli'de ulaşım araçlarına koronavirüs denetimi yapıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında ekipler, Şişli'deki toplu ulaşım araçlarına denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde koronavirüs denetimleri sürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde otobüs, taksi ve minibüsleri denetledi.

SÜRÜCÜLERİN GBT'SİNE BAKILDI

Yapılan denetimlerde, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.

















