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    Sitare ne demek, anlamı nedir? Sitare isminin manası

    Pek sık duyulmayan isimler arasında yer alan Sitare ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. İşte Sitare isminin kökeni ve manası...
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 12:46
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    Sitare ne demek, anlamı nedir? Sitare isminin manası

    Sitare adını duyanlar, bu ismin ne anlama geldiğini araştırıyor.

    Farsça kökenli bir kelime olan Sitare ne demek, anlamı nedir merak ediliyor.

    Ebeveynlerin isim araştırmaları sırasında karşılaştıkları Sitare, genellikle kız çocuklarına veirliyor. Aynı zamanda Sitare Kuran-ı Kerim'de geçiyor mu sorusu da sıklıkla sorgulananlar arasında.

    Peki Sitare kelime anlamı nedir? Sitare ismi ne anlama geliyor? İşte manası...

    SİTARE NE DEMEK?

    Sitare isminin anlamı talih, baht ya da kader anlamlarına gelmektedir. Bunun yanı sıra isim olarak kullanıldığında yıldız anlamını da almaktadır. Temiz ve güzel kimseler için kullanılan bir sözcüktür.

    SİTARE İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

    Farsça kökenli olan kelime Sitare ismi Kur'an'da geçmiyor.

    Sitare ne demek, anlamı nedir? Sitare isminin manası #1

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