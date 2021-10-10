Sivas Kangal'ına yurt dışından talep gelirken, fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Yurt dışından 50 bin dolara kadar alıcı bulan Kangal köpekleri yurt içinde ise 350 bin liradan satılıyor.

Sivas Kangalı sadece yurt içinde değil yurt dışında da ilgi çekiyor.

25 kilometreye kadar görme yetenekleri olan ve güçlü yapıları ile beğenilen Kangal köpeklerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yurt dışından Kangal köpeği almak isteyenler 50 bin dolar verirken, yurt içinde bu fiyat 350 bin liradan başlıyor.

Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangalların, 2 kilometreye kadar koku alma özellikleri bulunuyor.

EN FAZLA TALEP ARAPLARDAN

Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeğinin Arap ülkelerinden oldukça talep gördüğünü söyleyerek, “Milli değerimiz olan Kangal köpekleri namını salmaya devam ediyor. Son zamanlarda milli değerimiz Kangal köpeklerimiz yurt dışından oldukça talep görmektedir.

Özellikle Arap ülkelerinden oldukça talep görmektedir. Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor.” dedi.

Sivas Kangalı'na yurt dışından talep yağıyor ViDEO

"ARAP ÜLKELERİNE GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Taşdelen, Kangal köpeğinin yurt dışından o fiyatları görmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, “Fakat sıcak iklim oldukları için Arap ülkelerine göndermeyi düşünmüyoruz. Oraya hayvanları gönderip günahlarına girmek istemiyoruz. Ama milli değerimizin yurt dışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır.

Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki yavrularımızın yurt dışına çıkması için birtakım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurt dışına göndereceğiz.

Tabii yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurt içinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabii bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz” diye konuştu.