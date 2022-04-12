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    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü

    Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ilerlediği kentte bir anda başlayan kar yağışı, sıcaklıkları yeniden sıfırın altına indirdi.
    • 12.04.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:35
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    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü

    Baharın gelişi heyecanla beklenirken, İç Anadolu bölgesi kıştan çıkamıyor.

    Hava sıcaklığının 20 derece birden düştüğü Sivas'ta, nisan ayının ortasında kar yağdı.

    Sıcaklık yeniden sıfırın altına düştü

    Kentte 18 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, bir anda sıfırın altına düştü.

    İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde şehir merkezine lapa lapa yağan kar, vatandaşa şaşkınlık yaşattı.

    Bahar ayında kar görüntüleri

    Yağışını sürdüren kar kısa sürede şehir merkezinde kış mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu.

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #1

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #2

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #3

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #4

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #5

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #6

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #7

    Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü #8


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