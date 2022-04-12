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- Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü
Sivas, nisanın ortasında beyaza büründü
Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ilerlediği kentte bir anda başlayan kar yağışı, sıcaklıkları yeniden sıfırın altına indirdi.
- 12.04.2022 - 17:29
- Güncelleme : 12.04.2022 - 17:35
Baharın gelişi heyecanla beklenirken, İç Anadolu bölgesi kıştan çıkamıyor.
Hava sıcaklığının 20 derece birden düştüğü Sivas'ta, nisan ayının ortasında kar yağdı.
Sıcaklık yeniden sıfırın altına düştü
Kentte 18 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, bir anda sıfırın altına düştü.
İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde şehir merkezine lapa lapa yağan kar, vatandaşa şaşkınlık yaşattı.
Bahar ayında kar görüntüleri
Yağışını sürdüren kar kısa sürede şehir merkezinde kış mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu.