Sivas pastırması tescillendi... Coğrafi işaret alındı Kayseri ve Kastamonu arasında pastırmanın kendi bölgelerinde daha iyi yapıldığı tartışmaları yaşanırken Sivas, pastırma için 2022 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

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İHA

Türkiye'nin zengin yemek kültürü ve tarifler arasındaki benzerlikler, çoğu zaman Anadolu'daki şehirler arasında tatlı bir rekabete neden oluyor.

Bunlar arasında pastırma konusu ise en başta geliyor...

Kastamonu, Kayseri ve Sivas bu alanda 'kapışan' şehirler.

Bu rekabette Sivas, rakiplerine bir çelme attı...

Pastırma savaşına Afyonkarahisar da katılırken, Sivas’ın pastırmasının tescilini aldığı anlaşıldı.

Sivas pastırmasını tescilledi

2022 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı yapan, aynı zamanda pastırma üreticisi olan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescilini 2022 yılında aldıklarını açıkladı.

"2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık"

Hastaoğlu yaptığı açıklamada, “Pastırma tartışması Kastamonu ve Kayseri arasında sürerken Afyon da buna dahil oldu. Asıl pastırma ustaları Sivas'ın Kızılca köyündendir. Dolayısıyla pastırma emekçileri Sivaslıdır.

2020 yılında Sivas Ticaret Borsası Başkanı olduğum dönem yaptığımız müracaatta 2 yıl sonra, 2022 yılında coğrafi işaret tescilimizi aldık.

Herkes sahipleniyor ama tescili bizdedir. Ustalar Sivaslı olduğu için tescil de bizim hakkımızdı ve bunu aldık. Birileri bizi eleştirip çekemese de bizim için önemli değil. Bizim hedefimiz bu tartışmalara girmeden ürünümüzü geniş kitlelere yayıp daha da ticarileştirmektir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)