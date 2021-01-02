Yüksekliği 2 metreyi bulan dikili mezar taşları, bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyü, mezar taşlarıyla ilgi odağı oldu.

Köye bir kilometre uzaklıktaki kayalık alandan kağnı arabalarıyla taşındığı düşünülen 4 asırlık mezar taşları, görüntüsüyle film sahnelerini aratmıyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Köy sakinlerinden Ramazan Kurugöllü, mezar taşlarını görenlerin şaşırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer köyümüzün mezarlığı. Görmüş olduğunuz eski taşlar yaklaşık 3-4 asır önce dikilmiş taşlar. Bu taşlar o dönemki insanların mezarlarını kaybetmemek için yaptıkları ibareler. Herkesin kendisine göre farklı bir ibaresi var. Herkes mezarının başına kendi mezarındaki ibarelerden bulup gelebiliyor.

Sivas'ta 4 asırlık mezar taşları görüntülendi ViDEO

Birçoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar. Gerek yeni yazıyla gerekse eski yazıyla. Köyümüz yapı olarak kayalık bir bölge olduğu için yakın zamana kadar taş çıkaran taş ocakları vardı, oradan getirilmiş ve muhtemelen kağnı arabalarıyla getirilmiş. Gerçekten oldukça şaşırtıcı."

TÜRBE ZANNEDENLER VAR

Kurugöllü, mezar taşlarını türbe zannedenlerin olduğunu söyleyerek, "Bunlar bugünün teknolojisi ile traktörle bile getirebileceğimiz şeyler değil. O dönem kırmadan, zarar vermeden bir şekilde getirmişler.

Görüntüsü çevreden geçen birçok vatandaşın da dikkatini çekiyor. Bize de soruluyor ama bizim için çok büyük önem arz etmiyor çünkü zamanında bunların mezarlar kaybolmasın diye dikildiğini biliyoruz.

Yabancılar için daha farklı şeyler ifade edebilir tabi. Bazıları da türbe zannediyor. Yukarıda türbe zannedilerek çaput bağlanılmış, kaçak kazı çalışmaları da oldu mezarlığımızda var. Ama öyle şeylere karşıyız." şeklinde konuştu.

Sivas'ın 4 asırlık mezar taşları FOTO GALERi

"DEDELERİMİZİN, NİNELERİMİZİN MEZARI"

Karayün köyü sakini Ömer Yapmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Burası dedelerimizin, ninelerimizin mezarı. Çok eski. 3 asırlık vardır hatta geçkindir. Biz de bilmiyoruz yaşımız dolayısıyla. Bayağı bir ilginç. Bu taşları nasıl getirmişler, nasıl takmışlar. Büyük taşlar. Bizim arazi bütün kayalık. Söküp, alıp getirmişlerdir."