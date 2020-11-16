Dolar
7.7176
0.4843%
Euro
9.1482
0.669%
Altın
1892.83
0.242%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.928
0.5562%
Bitcoin
127520.05
2.3345%
EXEN Coin
12.22
-0.81%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Sivas'ın hayran bırakan gölleri

    Sivas’ın Zara ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Canova köyü, doğal gölleriyle dikkat çekiyor.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ın hayran bırakan gölleri

    Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyündeki birbirine yakın olan 3 göl, birçok doğaseverin ilgi odağı haline geldi.

    Sonbaharın gelmesiyle beraber görenleri büyüleyen görüntü ortaya koyan göller, her geçen gün ilgi çekmeyi başarıyor.

    GÖZÜ ANDIRIYOR

    En çok dikkati, gözü andıran ve etrafında halka şeklinde bulunan ağaçlar nedeniyle Karagöl çekiyor.

    Gölün etrafındaki ağaçlar hazan mevsimiyle beraber adeta renk cümbüşüne dönüşüyor.

    Sivas'ın hayran bırakan gölleri ViDEO

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #1

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #2

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #3

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #4

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #5

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #6

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #7

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #8

    Sivas ın hayran bırakan gölleri #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir