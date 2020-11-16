Sivas'ın hayran bırakan gölleri

Sivas’ın Zara ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Canova köyü, doğal gölleriyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyündeki birbirine yakın olan 3 göl, birçok doğaseverin ilgi odağı haline geldi.

Sonbaharın gelmesiyle beraber görenleri büyüleyen görüntü ortaya koyan göller, her geçen gün ilgi çekmeyi başarıyor.

GÖZÜ ANDIRIYOR

En çok dikkati, gözü andıran ve etrafında halka şeklinde bulunan ağaçlar nedeniyle Karagöl çekiyor.

Gölün etrafındaki ağaçlar hazan mevsimiyle beraber adeta renk cümbüşüne dönüşüyor.

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