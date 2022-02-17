Sivas’ın sembol ismi Şemseddin Sivasi’nin hayatını anlatan “Lâl” oyunu Türkiye turnesine hazırlanıyor

Türk tasavvufunun en önemli Üç Şems’inden biri olan Şemseddin Sivasi’yi anlatan “Lâl”, İstanbul’un ardından Ankara, İzmir ve Sivaslı sanatseverlerle buluşacak.

Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan ve Fatih Duman'ın aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan “Lâl” isimli tiyatro oyunu İstanbul’un ardından Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde görkemli bir gala gecesi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla perdelerini açan oyun izleyicilerden tam not aldı. İzleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkaran yönüyle tiyatro severlerin büyük beğenisini kazanan Lâl, İstanbul AKM’den sonra Ankara, İzmir ve Sivas’ta da sahnelenecek.

Mevlâna’nın hocası Şems-i Tebrizi ve Akşemseddin ile beraber Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems’inden biri kabul dilen Şemseddin Sivasi’nin hayatı, Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla sahneye taşındı. Sivas’ın sembol isimlerinden olan Şemseddin Sivasi’yi anlatan ve Fatih Duman’ın “Lâl” isimli kitabından sahneye uyarlanan oyunun yönetmenliğini Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri yaptı. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra çok sayıda önemli ismin katılımıyla gerçekleşen görkemli bir gala ile izleyiciyle buluşan “Lâl”, İstanbul’un ardından çok yakında Ankara, İzmir ve Sivas’da perdelerini açacak. Büyük şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi’nin hayatına odaklanan ve Osmanlı’nın Eğri Kalesi fethini anlatan “Lâl”, izleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin:

“Sivasımızın değerlerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz”

“Lâl” adlı oyunun sekiz aylık yoğun bir çalışma va hazırlığın eseri olduğunu vurgulayan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Her şehrin bir sahibi vardır. Şehirlerin sahibi şehirlerin üzerinde gezip tozanlar, yürüyenler değil şehrin altında yatıp gönlünü o şehre verenlerdir. Şemseddin Sivasi Hazretleri de Türk İslam kültürünün ve Sivasımızın önemli değerlerinden birisidir. 2020 yılında doğumunun 500. yılı anısına hemşerimiz ve değerli yazar Fatih Duman tarafından yazılan “Lâl” isimli eserin tiyatroya uyarlanmış halini ilk kez İstanbullu sanat severlerin beğenisine sunduk. Amacımız ve mücadelemiz sadece fiziki belediyecilik değil, şehrimizin ve kültürümüzün değerlerini yeni nesillere aktarmak, tanıtmak ve bu noktadaki eksiklikleri gidermektir. Çok yakında Şemseddin Sivasi Hazretlerinin tanıtımı noktasında Ankara, İzmir ve Sivas’ta bu tiyatronun gösterimini yapacağız.”





5 asırdır tarihe ışık tutuyor

Sivas’ın tarihinde önemli bir yer tutan ve beş asırdır tarihe ışık tutan Şemseddin Sivasi’nin hayatını anlatan “Lal”in yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik, reji asistanlığını Havva Şahin ve koreografisini Sercan Doğantekin üstlendi. Müzikleri Yücel Arzen'e ait olan oyunda Hakan Güneri, Okan Patırer, Fatih Özseçen, Faruk Alamehmet, Serdar Dinçel, Gülnur Çelik, Ulaş Sayman, Havva Şahin, Oğulcan Söğüt, Emirhan Küçük, Duygu Türkyılmaz, Berke Enes Uludağ, Ali Berk Yaman, Furkan Ayhan Özdemir ve Samet Gökgöz yer alıyor.

Bilgi için: Havva Kızılırmak PR/ Esat Pala

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