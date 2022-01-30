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- Sivaslı Kadim'in eksi 16 derecedeki kar banyosu
Sivaslı Kadim'in eksi 16 derecedeki kar banyosu
Sivaslı bir vatandaş, dondurucu soğuğa rağmen soyunarak kendini karların içine attı.
- İHA
- 30.01.2022 - 10:40
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle gösterdi.
-16'DA SOYUNUP KARA YATTI
Sıfırın altında 16 derecede birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı.
Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, enerji patlaması yaşadığını belirtti. Alıcı, her saban bir bardak pekmez içtiğini bu nedenle üşümediğini söyledi.