Sivaslı Kadim'in eksi 16 derecedeki kar banyosu

Sivaslı bir vatandaş, dondurucu soğuğa rağmen soyunarak kendini karların içine attı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle gösterdi.

-16'DA SOYUNUP KARA YATTI

Sıfırın altında 16 derecede birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı.

Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, enerji patlaması yaşadığını belirtti. Alıcı, her saban bir bardak pekmez içtiğini bu nedenle üşümediğini söyledi.