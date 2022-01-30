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    Sivaslı Kadim'in eksi 16 derecedeki kar banyosu

    Sivaslı bir vatandaş, dondurucu soğuğa rağmen soyunarak kendini karların içine attı.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 10:40
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    Sivaslı Kadim'in eksi 16 derecedeki kar banyosu

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, soğuğa karşı direncini ilginç bir yöntemle gösterdi.

    -16'DA SOYUNUP KARA YATTI

    Sıfırın altında 16 derecede birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı.

    Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, enerji patlaması yaşadığını belirtti. Alıcı, her saban bir bardak pekmez içtiğini bu nedenle üşümediğini söyledi.

    Sivaslı Kadim in eksi 16 derecedeki kar banyosu #1

    Sivaslı Kadim in eksi 16 derecedeki kar banyosu #2

    Sivaslı Kadim in eksi 16 derecedeki kar banyosu #3


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