Zara'da etkisini artıran kar yağışı keyfini çıkaran vatandaşlardan biri, yaptığı kardan adamla güreş tuttu. Kardan adamı tek hamlede deviren kişi, 'Dayanamadım güreş tuttum' dedi.

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapatılmıştı.

Soğuk havanın etkisiyle donan nehrin üzerinde kayak yapan vatandaşın yanı sıra kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşlardan biri ise Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Recep Ekici.

KARDAN ADAMLA GÜREŞTİ

Yaptığı kardan adamla güreşen Ekici, daha sonra kardan adamın üzerine atlayarak tek hamlede yıktı.

Sivaslı yiğido kardan adamla güreşti ViDEO

"DAYANAMADIM GÜREŞ TUTTUM"

Kardan adamla güreş tutan Recep Ekici,” Köy kalabalıktı şu anda kimse kalmadı. 3-5 tane kişi kaldı. Hep burada yaşadım. 66 yaşındayım. Kar ile su ile buz ile uğraştım. Geçen gün kar güzel yağmıştı. Kardan adam yaptım. Dayanamadım ben de güreş tuttum ama az geldi. Anca kardan adamla güreş tutabiliyorum’’ ifadelerini kullandı.