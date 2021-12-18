Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokaklarda buldu.

Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER, KAR TOPU OYNADILAR

Kar yağışının özlemini çeken Sivaslılar, gece geç saatlerde olmasına rağmen anı ölümsüzleştirerek bol bol fotoğraf çekindi. Gençler kendi aralarında kar topu savaşı yaptı. Karla kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivaslılar yağan kar altında eğlendi - VİDEO

"İNŞALLAH DAHA ÇOK BEREKET GELİR"

Arkadaşlarıyla karın tadını çıkarmak için sokağa çıkan Murat Palabıyık, "Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı. Sivas’ın kara ihtiyacı vardı. İnşallah daha çok bereket gelir, daha çok yağar ve bu sene yağan bu kardan dolayı çiftçinin yüzü güler. Allah hayırlı uğurlu eğlesin" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Ailesiyle karın keyfini çıkaran Samet Tecer, "Çok beklediğimiz bir şeydi ailemizle beraber bu güzel kar yağışının keyfini çıkartıyoruz. Yürüyüş yaptık, fotoğraf çekiniyoruz. Şimdiden karın tadını çıkarmaya başladık herkesi davet ediyorum" dedi.