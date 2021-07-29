Sivasspor-Petrocub rövanş maçına çıkıyor! Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Petrocub rövanş maçına çıkıyor! Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor, rakibini rövanşta konuk edecek. Peki Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 2. Ön Eleme Turu rövanşında Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak.

İlk maçı deplasmanda Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 kazanan Yiğidolar, 4 Eylül Stadyumu'nda alacağı skorla tur biletini almaya çalışacak.

Bu noktada Kırmızı Beyazlı takımın taraftarları, Sivasspor-Petrocub rövanş maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor-Petrocub muhtemel 11'leri...

SİVASSPOR-PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçına sahne olacak Sivasspor-Petrocub maçı, 29 Temmuz Perşembe günü yani bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta, Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

Avrupa kupalarında daha önce 15 maça çıkan Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.

SİVASSPOR-PETROCUB MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Felix, Kayode, Sefa, Yatabare

Petrocub: Meira, Bocagiuc, Maxim, Efros, Revenco, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Iosipoi, Platica