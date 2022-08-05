Sivas'ta Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenen Gardaşlık Festivali'nde bir araya gelen 1058 kişi, dünyanın en uzun halay halkalarından birini oluşturdu.

Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Gardaşlık Festivali başladı.

Festival çerçevesinde ilk etkinlik Gardaşlık yürüyüşü oldu.

Sıcak havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, tarihi Sivas Garı’nda başlayıp tarihi Kent Meydanı'nda tamamlandı. Burada Gardaşlık Bildirgesi okundu.

Dünyanın en uzun halayı

Bildirgenin okunmasının ardından 1058 kişi bir araya gelerek dünyanın en uzun halay halkalarından birini oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, ortaya çıkan renkli görüntüler havadan da dron ile görüntülendi. Ardından çok sayıda kişi gruplar halinde halay çekti.

"Sivaslılar açısından gurur verici bir durumdur"

Vali Yılmaz Şimşek, festivalin gençlerde 'gardaşlık' kültürünün benimsenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Memnuniyetle görüyorum ki gerçekten Sivaslıların hemşerilik bilinci ve gardaşlık kültürü takdire şayandır. Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar bu kültürle birbirini bulup sarılabiliyorlar. Bu tüm Sivaslılar açısından gurur verici bir durumdur” dedi.

Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti VİDEO

"Dünya Sivaslılar Günü'nü kutluyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasına tüm Sivaslıların 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlayarak başladı.

Bilgin, “Anadolu’nun merkezinde Selçuklu’ya başkentlik yapmış Osmanlı’nın emin şehri ve devletimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan, tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve yiğit insanları ile medeniyetler şehri olan Sivas’ımızda son 3 yıldır 5 Ağustos tarihini Dünya Sivaslılar Günü olarak kutluyoruz. Sivas’ı daha da yaşanılır bir şehir yapmak, halkımızı mutlu etmek için farklı etkinliklerle sizlerle bir aradayız. Klasik yöneticilik, klasik idarecilik ve klasik belediyecilik yapmayacağımızı hep söyledik. Şehrin beklentileri doğrultusunda hem alt yapı çalışmaları yapacağız, hem üst yapı çalışmaları yapacağız hem de bunlar kadar önemli olan şehrin tanıtımına yönelik faaliyetleri yapacağız dedim. Bu yönde birçok etkinlikte bir araya geldiğimiz gibi bugün de Gardaşlık Festivali'nde bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Sivas milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinliği çok sayıda Sivaslı coşku içerisinde takip etti. Vali Yılmaz ve Başkan Bilgin de halkın arasına girip dünyanın en uzun halay halkasında yer alarak uzun süre halay çekti.

Ağustos ayının 5. günü, Sivas’ın trafik plaka kodunda olduğu gibi 5 ve 8 rakamları yan yana geldiği için her yıl Dünya Sivaslılar Günü olarak kutlanıyor.