Sivas'ta 1974 model minibüse 100 bin liralık teklifi geri çevirdi

Minibüsü zamanında 11 bin marka aldığını belirten vatandaş, aracın hiç yolda kalmadığını söyledi.

Sivas’ta Serdar Tuncay isimli vatandaş, yıllardır kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor.

Kent merkezinde yaşayan emekli Tuncay, 1974 model klasik minibüsü 27 yıl önce 11 bin marka aldı.

Klasik otomobil merakı da olan Tuncay, yıpranmış olan minibüsü 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi.

27 YILDIR TAMİR EDİLMEDİ

Serdar Tuncay, satın aldığında 15 bin 600 kilometrede olan minibüsünü yeniden yollarla buluşturdu. Zaman zaman kullandığı minibüsüne evinin garajında gözü gibi bakan Tuncay, aldıktan sonra 60 bin kilometre mesafe yol yaptığı minibüsü ile hiç yolda kalmadı.

Aracın hiç arıza vermediğini de belirten Tuncay, bu nedenle 27 yıldır aracının tamir edilmediğini de sözlerine ekledi. Tuncay, 100 bin lira teklif edilmesine rağmen çok sevdiği minibüsünü satmıyor. Öte yandan Tuncay, nostalji minibüs ile ne ceza yedi nede kaza yaptı.

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100 BİN LİRAYI KABUL ETMEDİ

Tuncay, otomobili görenlerin fotoğraf çektirdiğini ifade ederek, "Ben aldığımda 15 bin 600 kilometredeydi, şu anda 74 bin kilometrede. Şimdiye kadar bu arabayla hiç ceza yemedim. Kazada yapmadım. Görenler gülümsüyor. Çocuklar, yetişkinler fotoğraf çekiliyor. Hiç satmayı düşünmedim.

Geçen sene biri sordu. 'İnternete koyayım, 125 bine satayım ben' dedi. Ben de komşuma durumu bahsettim. O da ‘usta satarsan ben 100 bine kabulüm’ dedi. Seviyorum arabamı, hoşuma gidiyor. Hatta garajda yatıyor tanıyanlar ‘Ağabey niye yatırıyorsun. Çık dolaş da insanların göz zevkini gider’ diyorlar." şeklinde konuştu.

HİÇ YOLDA KALMADI

Serdar Tuncay, klasik otomobili ile hiç yolda kalmadığını belirterek, "Arabayı 1993 yılında aldım, 27 yıl oldu. O zamanlar 11 bin mark verdim. 4 bin mark da harcadım, 15 bin marka mal ettim. Aldığım gibi hiç de boyatmadım. Lastikleri eskiydi, lastikleri aldım. Renkli cam taktırdım. Döşemelerini yaptırdım. Şimdiye kadar hiç yolda kalmadım. Ankara, Kayseri, Tokat ve Malatya gibi şehirlere gittim." dedi.