Sivas'ta 2 cep telefonu için 10 yıllık aracını gözden çıkardı

iPhone 14 Pro Max telefonu alabilmek için yıllardır kullandığı aracını feda eden genç, aracının arkasına "iki iPhone 14 Pro Max ile takas olur" yazdı.

Son zamanlarda fahiş olarak artan cep telefonu fiyatları, tüketicilerin ulaşılabilirliğini zorlaştırmaya devam ediyor.

Sivas'ta yaşayan Furkan Topal, 10 yıldır gözü gibi baktığı aracından, hayali olan iPhone 14 Pro Max telefonu alabilmek için vazgeçiyor.

Gözü gibi baktığı otomobilinin arka camına "iki iPhone 14 Pro Max ile takas olur" yazısı yazan Topal, tüm gözleri araca çevirdi.

Yazıyı görenler, Topal'a ulaşarak çeşitli teklifler vermeye başladı.

"Aracın zaten kendisi ilgi odağı"

Furkan Topal, bir adet iPhone kurtarmadığı için iki iPhone ile takas yapmak istediğini söyleyerek, "Subaru marka bir araç. Sivas’ta şu anda tek. Eşi benzeri de yok. Aracın zaten kendisi ilgi odağı. Çocuklar olsun gençler olsun aracı yolda gördüklerinde fotoğraf çekinmek istiyorlar. Müzik sesini duyduklarında dans etmeye başlıyorlar.

Orta yaşlı insanların bile dikkatini çekiyor. Yazıya istinaden arkadaşlardan takas teklifi edenler oluyor. ‘Ağabey 11 pro olur mu 13 pro olur mu? şeklinde. Bir kurye arkadaş çok daha farklı bir yola ulaştı. ‘Ağabey 15 çıksın 15’le takas edelim’ dedi.

"Gerçekten biraz hayale kaçıyor"

Türkiye şartlarında Apple pahalı bir cihaz olduğu için gerçekten biraz hayale kaçıyor. Biz de böyle bir şey yapalım dedik, ilgi odağı oldu. Takas tekliflerine açığız. Bir iPhone kurtarmıyor, ondan dolayı iki adet yaptım." dedi.