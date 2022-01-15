Sivas’ta 20 gün erken doğan buzağıya bebek gibi bakıyor

Gürün ilçesinde hayvancılıkla uğraşan genç adam, 20 gün erken doğan buzağıyı evinde besliyor. Bebek gibi bakılan buzağı altına bez bağlanıp biberonla besleniyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olup, şimdilerde dede mesleği olan hayvancılığı sürdürüyor.

25 Aralık’ tarihinde 20 gün erken doğan simental cinsi buzağıyı evine alan Gündoğan ve eşi ona adeta bebek gibi bakıyor.

YAŞAMAZ DENİLEN BUZAĞIYA 'YAŞAR' ADINI VERDİLER

Çevresinde ki insanların yaşayamayacağını düşündüğü buzağıya yaşaması umuduyla ‘Yaşar’ ismini de veren aile, buzağıyla çocukları gibi ilgileniyor.

HAYVANA BEBEK GİBİ ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Gündoğan ailesi buzağının altını bezliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan’ın eşi ise buzağıyı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor. Yaşar isimli buzağının yakın zamanda annesiyle kavuşturulması düşünülüyor.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRİP HAYVANCILIĞA DEVAM ETTİ"

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gündoğan, “Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Öyle ki İstanbul Üniversitesini bitirip hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insanları rehabilite ediyor. Tabi ki bu güzel yakışıklı Yaşar danaların sayesinde. Yaşar dana 25 Aralık’ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık’’ dedi.

"YAŞAMASI UMUDUYLA İSMİNİ YAŞAR KOYDUK"

Gündoğan, buzağıya biberonla süt verdiklerini altına bez bağladıklarını belirterek, “Çevremizdekilerde o erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Bizde yaşaması umuduyla ismini ‘Yaşar’ koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor, hayatta gayet sağlığı da yerinde. Yaşar’ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz iki üç saatte bir 250 ml’lik biberonla 2’şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Daha küçük bir biberon olan bebek biberonu ancak kendisine oldu. Yaşar inşallah havalarda biraz ısınırsa yakın bir zamanda annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız’’ şeklinde konuştu.