33 yıldır evli olan ancak çocuk sahibi olamayan Günay ve Hüsne Büyükkaya çifti, 2 Afgan kardeşe koruyucu aile oldu.

Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan ve 33 yıllık evli olan Günay ve Hüsne Büyükkaya çiftinin ilk çocukları ölü doğdu.

Çift, 15 yıl önce yeniden anne baba olmayı denedi. Ancak o bebek de anne karnında öldü.

AFGAN KARDEŞLERE AİLE OLDULAR

Yıllarca çocuk özlemi çeken Büyükkaya çifti, koruyucu aile olmaya karar verdi.

Geçen yıl şubat ayında Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, aynı yılın eylül ayında Sevgi Evleri'nde kalan Afganistan uyruklu 6 yaşındaki R.S.'ye koruyucu aile oldu.

R.S.'nin ağabeyi 10 yaşındaki A.S.'nin de Sevgi Evleri'nde olduğunu bilen çift, kızlarının doğum gününde onu da kurumdan izin alarak eve getirdi.

R.S.'nin ağabeyini özlediğini gören Büyükkaya çifti, kardeşleri birbirinden ayırmamak adına ocak ayında A.S.'ye de koruyucu aile oldu.

Sivas'ta, 33 yıllık evlat hasreti Afgan kardeşler sayesinde bitti VİDEO

"HERKES KORUYUCU AİLE OLMALI"

Yıllar sonra çocuk sahibi olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Büyükkaya çifti, imkanı olan herkesi koruyucu aile olmaya çağırdı.

Annelik duygusunun tarifsiz olduğunu söyleyen Hüsne Büyükkaya, "33 senelik evliyiz, ilk çocuğum ölü dünyaya geldi. Senelerce çocuğumuz olur ümidiyle bekledik ama olmadı. Ben çok istedim ve beyime söyledim.

İlk başta beyim yaşımızdan dolayı sorumluluğu yerine getirip getirememe konusunda düşünürken müracaatımızı yaparak ilk adımımızı attık.

İlk süreçte kızımızı aldık 3 ay sonra da ağabeyini aldık. İyi ki almışız ve iyi ki de bizim oğlumuz ve kızımız olmuşlar." dedi.

"RABBİM, ANNELİK VE EVLAT SEVGİSİ YAŞATTI"

Annelik duygusunun tarif edilemeyeceğini belirten Hüsne Büyükkaya, şu ifadeleri kullandı;

"Evlat sevgisi ve kokusu olsun, onların sana 'anne' diyerek gelmesi olsun çok farklı. Onlara sarılıp onları öperken, onların kendine has o kokuları değişik bir şey. Annelik ve evlat sevgisini yaşattı Rabbim.

Dünyaya ben getirsem bu duygularım olurdu. Annelik özlemi çok vardı bende ve bunu çocuklarımda yaşadım. Çocuğu olan da çocuk sahiplensin, koruyucu aile olsun istiyorum. Aile ortamı ve sıcaklığı çok farklı oluyor.

Ben 51 yaşındayım ama çocuklarımla birlikte ruhum çok gençleşti. Kızımızı aldıktan sonra bize ağabeyi olduğunu söyledi.





"YAZILAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Babasını karşısına aldı ve 'baba benim bir ağabeyim var ve ben onu çok özledim' dedi.

Oğlumuzu kızımızın doğum gününde kurumdan izin alarak evimize getirdik.

Oğlumun geri kuruma döneceği gün çantasını hazırlarken bir defter buldum.

Defterde bizimle ne kadar mutlu olduğu yazıyordu. Ve eşimle benden hep anne ve baba olarak bizlerden aile olarak bahsetmişti. Yazılar beni çok etkiledi. Sonra oğlumuzu da yanımıza aldık."





"İLK KEZ ÇOCUKLU BİR BAYRAM GEÇİRDİK"

Afganistan uyruklu çocuklarının ilk defa Türk kültürleriyle bayram geçirdiği belirten emekli Günay Büyükkaya ise şu ifadeleri kullandı;

"Çocuklarımızla birlikte ben yeniden gençleştim ve doğdum. Evimize güneş doğdu, iyi ki çocuklarımızı almışız. 33 yıllık evlilik hayatımızda ve 56 yıllık dünya hayatımda ilk defa evlatlı bir bayram yaşadım.

Çok duygulandım. Çocuklarım ilk kez anne ve babalı, Türk kültürüne göre bir bayram geçirdi. Biz ise ilk kez çocuklu bir bayram geçirdik.

Bu duygunun ifadesi olmaz. Bundan sonra Allah bana ömür verirse her bayramım mutlu geçecek. Biz çocuklarımızı örfümüze ve adetimize uygun yetiştirmek istiyoruz.





"EĞER BU DUYGULARI YAŞAYACAĞIMI BİLSEYDİM.."

Bu doğrultuda çocuklarımıza 'büyüklerin eli öpülür, güzel giyinilir ve harçlık verilir' dedik.

Oğlumuz ve kızımız da elimizi öptü, bayramlaştılar. İmkanı olan herkes koruyucu aile olsun istiyorum. Yuvadaki çocuklara kol kanat germek hakikaten farklı bir duygu.

Eğer bu duygularımı yaşayacağımı bilseydim belki 10 sene önce bile evlat edinmiştim. Herkese tavsiyemdir, bu mükemmel duyguyu evladı olanlar bile yaşasın."