İHA

Sivas’ta yaşayan Halit Yıldızeli, yaşına rağmen azmiyle gençlere taş çıkarıyor.

Emekliliğinin ardından kendine bir hobi arayan Yıldızeli, aradığını çocukluk arkadaşı Osman Heper'in yanında buldu.

Tahta kaşık ustası Osman Heper’in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı.

2 YILDIR TAHTA KAŞIK OYUYOR

Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yeni bir meslek edindi.

Yıldızeli yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIRAĞI OLDU

Yaklaşık 10 yıldır kaşık ustalığı yapan Osman Heper, "Seyahat ederken uçakta metal kaşık ve çatal gördüm. Ben de ahşaptan yapmayı düşündüm. Bazı profesörler metalin zararlarından bahsettiler. Ben de insanların ahşap kullanımının yayılması için yapmaya başladım. Çocukluk arkadaşım Halit, yaptığım kaşıkları gördü, beğendi. Kendisi de yapmak istedi ve 2 yıldır yapıyor. Beni izleyerek, yaptıklarıma bakarak yaptı." dedi.

"USTAMIN YAPTIĞI KAŞIKLAR KIYMETLİDİR"

Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli, "Burada gezerken böyle bir yerde dükkan açmak istedim. Ustamın yaptığı kaşıkların kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Ustama bu işi bir dükkanda taçlandırmak istediğimi söyledim. Evimde öğrenmeye çalışıyordum, her zaman müsait olamıyorduk. Dükkanımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Torna ve tesviye işlerinden anladığım için de başlamak istemiştim. Şu anda yaptığımı düşünüyorum.

"BİR KAŞIĞI 3 GÜNDE YAPIYORUM"

Ahşap kaşık, atalarımızdan gelen bir kültür. Nasıl şehirden köye bir dönüş var ise kanserojen maddelerden de tabiata yöneliş var. Ustama hem yardım etmek hem de öğrenmek amacıyla başladım.

Kendim çıraklıktan kurtardıktan sonra çırağım olur mu bilemiyorum. Bunu vatandaşlar kullansın diye yapıyoruz. Ben bir kaşığı 2 ila 3 gün arasında tamamlıyorum. Ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor." ifadelerine yer verdi.