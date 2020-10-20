Sivas'ta 6 kuşaktır muhtarlık yapan aile

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde, 6 kuşak önce muhtarlık seçimini kazanan Koçak ailesinin üyeleri, 75 yıldır bir nevi babadan oğula görevi devam ettiriyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hacımirza köyünde yaşayan Koçak ailesinin, 6 kuşaktır devam eden muhtarlık serüveni, 1945 yılında büyük dedeleri Abdullah Koçak'la başladı.

75 YILDIR MUHTAR OLUYORLAR

Bu tarihten itibaren köyün bütün sıkıntılarını el birliğiyle çözüme kavuşturan aile, köy sakinlerinin desteğiyle 75 yıldır muhtarlığı elinde tutuyor.

20 YIL ÖNCE BABASINDAN DEVRALDI

Ailenin son muhtarı 36 yaşındaki Ömer Koçak da köye 20 yıl hizmet eden babası Abdullah Koçak'tan devraldığı muhtarlığı devam ettiriyor.

Ömer Koçak, "1945 yılında en büyük dedemizle başlayan muhtarlık, kuşaktan kuşağa devam ederek köylünün de desteğiyle bu zamana kadar geldi. Babam 1999 yılında muhtarlığı devraldıktan sonra 20 sene bu köye hizmet etti. Ondan da muhtarlık bana geçti." diye konuştu.

GÖREVİNİ OĞLUNA BIRAKMAK İSTİYOR

Babasından devraldığı görevi, daha çok çalışarak oğlu Abdullah Koçak'a devretmek istediğini anlatan genç muhtar, köy sakinlerinin kendisine ve ailesine büyük destek verdiğini belirtti.

Babasının gösterdiği yoldan ilerleyerek köylünün en küçük sorunuyla bile yakından ilgilendiğini dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Biz mesela bir sorunu masa başında, kağıtla mühürle değil de köylüyle sahada çözüyoruz. Yeri gelir traktörümü alır tarlalarında onlara yardım ederim. Bahçesi sürülecekse gençleri toplar gider süreriz. Yani bizim köyde sürekli yardımlaşma ve destek var. O yüzden bu 75 yılda hiçbir kopukluk olmamış. İnşallah böyle de devam edecek. Köylümüzden de Allah razı olsun, bize maddi, manevi her konuda yardımcı oluyorlar. Köyün çok şükür şu an hiç bir sorunu yok."