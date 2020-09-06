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- Sivas'ta 70 yaşındaki kadının organları üç hastaya umut oldu
Sivas'ta 70 yaşındaki kadının organları üç hastaya umut oldu
Kaza geçirip ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları, 3 hastaya nakledilecek.
- DHA
- 06.09.2020 - 16:57
Sivas'ta yaşayan 70 yaşındaki yaşlı bir kadın, trafik kazası geçirerek Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ailesinin isminin açıklanmasını istemediği yaşlı kadının bu sabah saatlerinde ise beyin ölümü gerçekleşti.
ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR
Ailesi de, Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu kadının organlarını bağışlama kararı aldı.
Kadının karaciğeri ve böbrekleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 saat süren operasyonla alındı.
3 HASTAYA UMUT OLDU
Kadından alınan karaciğer Erzurum, böbreklerden biri İstanbul, diğeri ise Sivas'taki hastalara nakledilecek.
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