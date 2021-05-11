Euro
10.0696
-0.18%
Dolar
8.2945
0.18%
Altın
489.15
0%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.005
0.90%
EXEN Coin
35.33
3.33%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Sivas'ta 8 aylık hamile hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

    Sivas'ta hamile olan hemşire Merve Cesur, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ederken, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta 8 aylık hamile hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

    Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire 31 yaşındaki Merve Cesur, 29 Nisan’da rahatsızlandı.

    Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    BEBEĞİ ALINDI

    Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı.

    KURTARILAMADI

    Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

    Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Merve Cesur

    Merve Cesur

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir