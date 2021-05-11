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- Sivas'ta 8 aylık hamile hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
Sivas'ta 8 aylık hamile hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
Sivas'ta hamile olan hemşire Merve Cesur, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ederken, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor.
- DHA
- 11.05.2021 - 13:07
- Güncelleme : 11.05.2021 - 13:43
Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire 31 yaşındaki Merve Cesur, 29 Nisan’da rahatsızlandı.
Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BEBEĞİ ALINDI
Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı.
KURTARILAMADI
Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.